Pogoda na weekend. Nieznośny skwar wciąż będzie nam doskwierał. Gwałtowne zjawiska też nie odpuszczą

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie kontynuację gorąca i upału. Będą miejsca, w których termometry pokażą 36-37 stopni. Chłodniej zapowiada się dopiero weekend. Przez cały tydzień lokalnie może być burzowo. Podczas wyładowań prognozowane są silne opady i porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę na północy i zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. W południowo-wschodniej części kraju będzie na ogół pogodnie, ale i tu możliwe są lokalne, izolowane burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 27 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Prognoza temperatury w dniach 29.06-03.07 ventusky.com

Nawet 37 stopni

Czwartek na północy i zachodzie upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz (z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). W pozostałych regionach będzie przeważnie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 30 st. C na Pomorzu do 37 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

W piątek na Pomorzu wystąpi przelotny deszcz i burze (z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h). W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 31 st. C na Pomorzu do 36 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognoza opadów w dniach 29.06-03.07 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota w pasie dzielnic centralnych przyniesie przelotny deszcz i burze (z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Poza tymi regionami utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

W niedzielę na Podkarpaciu możliwy jest przelotny deszcz i burze (z deszczem o sumie 10-20 l/mkw. i porywami wiatru rozpędzającymi się do 60-80 km/h). W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognoza porywów wiatru w dniach 29.06-03.07 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl