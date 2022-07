Pogoda na weekend. Nie wszystkim aura dopisze

W najbliższych dniach będzie na ogół ciepło, będą też miejsca, w których na chwilę pojawi się upał. Nieco chłodniej zrobi się od soboty - wtedy w niektórych regionach temperatura może nie przekraczać 20 stopni Celsjusza. Prognozowane są też opady deszczu, lokalnie dość intensywne, a także burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, a przed południem także i na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie słonecznie lub utrzyma się małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z zachodu.

W piątek w południowo-wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są także burze (z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy opadu i porywami wiatru do 60-90 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 28.07-01.08 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota będzie na ogół pochmurna, jedynie w północnej części kraju spodziewane są niewielkie przejaśnienia i brak opadów. W południowej i centralnej części kraju pojawi się deszcz, na Śląsku jego suma może sięgnąć nawet 40 l/mkw. Na Podkarpaciu wystąpią burze, a towarzyszyć im będą opady do 10-30 l/mkw. opadu i porywy wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Śląsku do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego wschodu.

Niedziela na zachodzie zapowiada się przeważnie słonecznie. W pozostałej części kraju będzie na ogół będzie pochmurno i deszczowo (suma opadów sięgnie 10-25 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pierwszy dzień sierpnia na zachodzie upłynie pod znakiem przelotnego deszczu i burz z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w dniach 28.07-01.08 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl