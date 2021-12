Pogoda na weekend. Napłyną cieplejsze masy powietrza. Będzie pochmurno, mglisto i wilgotnie

Pogoda w nadchodzących dniach upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Będzie padał słaby deszcz i mżawka. Z każdym dniem będzie cieplej, temperatura zbliży się do 10 stopni Celsjusza.

Polska dostała się na skraj pogodnego wyżu znad Hiszpanii. Jednak północne krańce kraje pozostaną w zasięgu niżu znad Skandynawii, a o południowo-wschodnie regiony otrze się niż znad Bałkanów z obfitym śniegiem. Nad kraj spłynęło na chwilę zimne powietrze arktyczne, które od zachodu zacznie być wypierane przez cieplejsze masy polarno-morskie znad środkowego Atlantyku.

Kolejne dni to czas panowania wyżu, którego centrum przemieści się znad zachodniej Europy nad środkową część kontynentu. Układ zaciągać będzie wolno coraz cieplejsze wilgotne masy powietrza z południowego zachodu, w których dominować będzie pogoda pochmurna, mglista, wilgotna z niewielkim deszczem lub mżawką najpierw na zachodzie, a później wschodzie. W ciepłych masach powietrza temperatura zbliży się do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami w pasie od Śląska, przez centrum, po Mazury i Suwalszczyznę. Na północy kraju wystąpią słabe opady śniegu do centymetra, na Nizinie Szczecińskiej pod wieczór deszczu ze śniegiem. Natomiast na południowym wschodzie będzie sypał śnieg. Spadnie go do 5 centymetrów. W Bieszczadach dosypie 10 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie okresami dość silny wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurny i mglisty. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Będzie też mglisto. Na północnym zachodzie kraju prognozuje się słaby deszcz lub mżawkę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 12-16.12 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju. Na południowym wschodzie Polski popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Na czwartek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami na północy kraju. W centrum i na południowym wschodzie popada słaby deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z zachodu.

Prognozowane opady w dniach 12-16.12 ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl