Najpierw trochę opadów śniegu, potem nawet 12 stopni. Pogoda na 5 dni

W kolejnych dniach niektórych czeka epizod zimowej pogody. Potem zacznie silniej wiać, a na Bałtyku spodziewamy się sztormu. Miejscami zrobi się ciepło jak na grudzień - w przyszłym tygodniu termometry mogą pokazać nawet 12 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Trwający właśnie pochód układów niżowych nad Europą Środkową zatrzyma na chwilę wyż Fiona z centrum nad Atlantykiem, w pobliżu wybrzeży Francji - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Nie zatrzyma one jednak zupełnie opadów śniegu. Zalegający nad południową Polską front atmosferyczny słabnie i odsuwa się nad Bałkany, ale od zachodu wkracza kolejny front z niewielkimi przelotnymi opadami śniegu. Arktyczne powietrze, które wlało się na chwilę nad kraj, będzie od zachodu wypierane przez łagodniejsze masy powietrza polarnego.

Pogoda na 5 dni

W piątek czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południu wystąpią okresami opady śniegu do 1-2 centymetrów. Poza tym miejscami pojawią się słabe, przelotne opady śniegu poniżej 1 cm, a na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku - śniegu z deszczem. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach osiągający do 50-60 kilometrów na godzinę.

Jak dodała synoptyk, w sobotę wielkie wiry niżowe znad Północnego Atlantyku zaczną jednak wbijać się w obszar wyżowy nad środkową Europą. Jako pierwszy zdecydowanie wkroczy więc front ciepły, niosąc w sobotę opady deszczu i mżawki, ale przede wszystkim poprzedzi on napływ szerokim i wartkim strumieniem ciepłych i bardzo wilgotnych mas powietrza zad oceanu. W kolejnych dniach kolejne fronty przyniosą dużo wilgoci, a temperatura wzrośnie do nawet 10-12 st. Celsjusza. Przejaśnień i słońca wiele nie zobaczymy. Przez kilka dni panować ma pogoda jesienna, wietrzna, sztormowa.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się z dużym zachmurzeniem. Na północnym wschodzie oraz południu kraju okresami pojawią się opady deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy oraz deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2-3 st. C na Podlasiu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na północy rozpędzający się do 60-70 km/h.

Niedziela będzie pochmurna. Na północy kraju możemy spodziewać się okresami opadów deszczu do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do do 60-90 km/h. Na Bałtyku pojawi się sztorm.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Co przyniesie początek nowego tygodnia

Pierwszy dzień tygodnia upłynie z dużym zachmurzeniem. Miejscami spodziewane są słabe opady deszczu i mżawki do 1-2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie, na północy będzie jednak szansa na przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 2-4 l/mkw. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do nawet 12 st. C na Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 60-80 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl