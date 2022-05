Pogoda na weekend. Najpierw burze i 28 stopni, potem gwałtowne ochłodzenie

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie przelotne opady deszczu. Miejscami może zagrzmieć. Będzie bardzo ciepło, w czwartek termometry w cieniu pokażą nawet 28 stopni Celsjusza. Tuż przed weekendem jednak gwałtownie się ochłodzi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na środę przyniesie mieszkańcom północy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile.

Przed weekendem ciepło, a nawet gorąco

Czwartek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na południu, zachodzie i w centrum niewykluczone są burze z opadami do 10-20 litrów na metr kwadratowy, porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę oraz lokalnie gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy - w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

W piątek na Pomorzu może przelotnie popadać deszcz. Na Podkarpaciu może także zagrzmieć - w burzach spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr powieje z prędkością 60-80 km/h. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 11-15.05 ventusky.com

Pogoda na weekend: deszcz i chłodniej

Początek weekendu przyniesie mieszkańcom północnych regionów przelotne opady deszczu. W sobotę na pozostałym obszarze kraju powinno być pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W niedzielę we wschodnich regionach Polski zrobi się pochmurno, może także przelotnie popadać deszcz. W reszcie kraju koniec weekendu zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognozowane opady w dniach 11-15.05 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl