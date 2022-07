Pogoda na weekend. Na horyzoncie kolejne ochłodzenie. Deszcz i burze nas nie opuszczą

Pogoda w najbliższych dniach zafunduje nam mieszankę chłodu, opadów, a miejscami także burz. W weekend będą miejsca, w których temperatura maksymalna będzie niższa niż 20 stopni. Poprawy pogody możemy oczekiwać dopiero na początku przyszłego tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nad Polską przemieści się z północy na południe słabo aktywny chłodny front atmosferyczny. Uaktywni się dopiero w czwartek po południu, gdy będzie już nad południowymi regionami kraju, w związku z czym rozwiną się chmury burzowe szczególnie w górach i obszarach podgórskich. Ciepłe masy powietrza zostaną odsunięte przez nieco chłodniejsze polarne płynące z północy.

W piątek zapanuje przyjemna pogoda dzięki układowi wyżowemu znad zachodniej Europy. Z kolei w sobotę i niedzielę do kraju wkroczy front atmosferyczny z deszczem i burzami, obniżając temperaturę powietrza na północy kraju poniżej 20 stopni Celsjusza.

W przyszłym tygodniu chłodny niż skandynawski ustąpi miejsca typowo letnim niżom rozciągającym się od północnej Afryki przez Europę Zachodnią po Wyspy Brytyjskie. Dzięki temu zacznie powoli sunąć w naszą stronę cieplejsze powietrze. Upał widoczny jest w prognozach od 20 lipca - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na Pomorzu oraz południu kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach i na przedgórzu burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie i Kaszubach, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany. Okresami, szczególnie w burzach, powieje silnie z prędkością do 50-60 kilometrów na godzinę.

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, a na północy okresami duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 14-18.07 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które będzie wzrastać do dużego. Spodziewane są też przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw. i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Chwilami porywy mogą być silniejsze, zwłaszcza w burzach.

Niedziela będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Za to w poniedziałek będzie na ogół pogodnie. Wyjątkiem będą północno-wschodnie regiony kraju, gdzie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Podlasiu spadnie deszcz o sumie 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w dniach 14-18.07 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl