Pogoda na weekend: miejscami tylko 13 stopni. Będzie padać i wiać

Najbliższe dni będą pochmurne i pełne opadów deszczu. W niektórych miejscach spodziewane są burze. Zrobi się znacznie chłodniej, prognozowane są także silne porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w czwartek w północnej części kraju zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na Mazurach możliwe są burze, którym będą towarzyszyć opady o wysokości 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach może osiągać 40-60 km/h.

W piątek w całym kraju możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami i przelotnego deszczu. Na Podkarpaciu i w Małopolsce niewykluczone są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami w porywach może rozpędzać się do 40-60 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam duże zachmurzenie oraz opady deszczu. Na wschodzie i w centrum spodziewane są burze, podczas których może spaść do 10-20 l/mkw. deszczu i powiać z prędkością 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Dolnym Śląsku do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, który okresami w porywach może osiągać prędkość do 40-60 km/h.

W niedzielę także czeka nas duże zachmurzenie i deszcz. Na Podkarpaciu zagrzmi, a podczas burz spadnie deszcz o wysokości do 10-20 l/mkw. i powieje z prędkością 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl