Pogoda na weekend. Miejscami pełnia słońca, w innych regionach gwałtowne zjawiska

Pogoda na weekend zapowiada się dynamicznie. Będą regiony, w których aura dopisze, ale także takie, w których niewykluczone są burze z silniejszymi opadami i porywami wiatru. Upał wciąż będzie rozlewał się na niektóre części kraju.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek będzie pogodny jedynie na Podlasiu. Na pozostałym obszarze prognozowane jest zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz oraz burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 27 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota na Pomorzu, Podlasiu, wschodnim Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz w Małopolsce przyniesie przelotny deszcz, a miejscami także burze (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Termometry pokażą maksymalnie od 30 st. C na Pomorzu do 34 st. C na Podkarpaciu. Niewykluczone, że na Roztoczu temperatura wyniesie 35 st. C. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego wschodu.

W niedzielę mieszkańcy zachodnich i centralnych regionów będą mogli cieszyć się pełnią słońca. W pozostałej części kraju wystąpi przelotny deszcz, a na Podlasiu może zagrzmieć. W czasie burz możliwe są opady do 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 30 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo, miejscami umiarkowanie, ze zmiennych kierunków.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Kolejny tydzień powita nas słoneczną pogodą. W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.

Także wtorek w całym kraju upłynie pod znakiem słońca. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl