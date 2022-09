Pogoda na weekend. Korzystajmy z ciepła, bo będzie coraz chłodniej

Pogoda w najbliższych dniach będzie pochmurna i deszczowa. Miejscami może padać dość intensywnie. Z każdym dniem będzie coraz chłodniej - pod koniec tygodnia na termometrach zobaczymy nie więcej niż 12-14 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem rozległego wiru niżowego znad Skandynawii - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. W nocy nad krajem przemieszczać się będzie strefa słabego frontu atmosferycznego, przynoszącego głównie zwiększone zachmurzenie, a tylko miejscami, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju słabe opady deszczu. Za frontem zaczynają napływać do nas chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego.

W środę z południowego zachodu nasunie się nad Polskę kolejna strefa frontowa, zasnuwając południe kraju chmurami warstwowymi, przynosząc tym razem bardziej obfite opady deszczu.

Pochmurny niż zagości nad naszą części Europy jeszcze kilka kolejnych dni, przez co w Polsce co najmniej do końca tygodnia przeważać będzie pochmurna i deszczowa aura z okresowymi rozpogodzeniami.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Ostatnie chwile ciepła

W środę na południu będzie pochmurno, spodziewane są także opady deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie z większymi rozpogodzeniami na północnym zachodzie. Oprócz tego, na północnym wschodzie kraju mogą lokalnie pojawiać się przelotne opady do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na południowym wschodzie. Powieje z kierunków zachodnich, na ogół słabo i umiarkowanie. Jedynie na wschodzie i północy porywy wiatru mogą być dość silne i osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na południu spodziewane są opady deszczu do 20 l/mkw., a na północy do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu i Mazurach, do 20 st. C w centrum i na wschodzie kraju. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Tylko na południu powieje słabo.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

W piątek będzie pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na zachodzie i północy okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Na Pomorzu może padać intensywniej - do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni wiatr, będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 40-60 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, miejscami na południu wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Na Pomorzu przelotnie popada, suma opadów sięgnie do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach może rozpędzać się do 40-60 km/h.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę, okresami także słabe opady deszczu lub mżawki 3-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl