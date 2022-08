Pogoda na weekend. Koniec upału tuż-tuż. Na chwilę powrócą gwałtowne zjawiska

Piątek będzie ostatnim tak upalnym dniem w większości kraju. Spodziewane są także burze, które we znaki dadzą nam się również w sobotę. Od niedzieli widać więcej spokoju w pogodzie - zaświeci słońce, a temperatura nie przekroczy 27 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek w zachodniej części kraju przyniesie przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach zrobi się słonecznie lub wystąpi małe zachmurzenie. Poza tym prognozowana jest słoneczna aura lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 35 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, będzie południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni.

Pogoda na weekend

W sobotę na wschodzie, południu i w centrum spodziewany jest przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela zapowiada się na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 5-9.08 ventusky.com

Pogoda na przyszły tydzień

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Podkarpaciu. Zmienny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Także we wtorek będziemy mogli cieszyć się na ogół słoneczną aurą. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 5-9.08 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl