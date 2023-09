Czekają nas gwałtowne burze i drastyczne ochłodzenie. Prognoza pogody na 5 dni

W nadchodzących dniach nad Polską dojdzie do zderzenia dwóch mas powietrza - chłodnej znad Atlantyku oraz ciepłej pochodzenia zwrotnikowego. Taka aura sprawi, że pojawią się burze, które miejscami okażą się gwałtowne. Zjawiskom towarzyszyć będą opady deszczu, lokalnie sypnie też gradem.

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Pojawią się też burze. Zjawiska lokalnie mogą być gwałtowne - z opadami gradu i ulewnym deszczem przekraczającym 30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 27-29 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami będzie dość silny, w burzach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na południowym wschodzie będzie ono duże z niewielkim deszczem o sumie 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19 st. C nad samym morzem do 22 st. C w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W piątek dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-wschodni i wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie chwilami powieje dość silnie.

Na niedzielę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. W centrum i na południu Polski popada deszcz o sumie 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl