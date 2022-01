Pogoda na weekend. Kolejne fronty atmosferyczne sprowadzą opady i wiatr

Pogoda w kolejnych dniach zapowiada się z opadami mieszanymi - śniegu, deszczu ze śniegiem, a nawet deszczu. Stanie się tak za sprawą kolejnych frontów atmosferycznych, z którymi dotrą do nas również porywy wiatru. Będzie chłodno, ale nie mroźno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby dostanie się pod wpływ kolejnego wiru niżowego z centrum nad Północnym Atlantykiem. Od zachodu nasunie się nad kraj kolejna strefa frontu z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Nad wschodnie regiony Polski napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego, reszta kraju znajduje się w chłodnej masie powietrza polarnego.

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem wirów niżowych znad Atlantyku i Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne z opadami mokrego śniegu oraz deszczu w masach powietrza polarnego, chłodnego, jednak nie mroźnego. Towarzyszyć im będzie chwilami silniejszy, porywisty wiatr. Ciąg dalszy pogody męczącej i chwilami niebezpiecznej.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek będzie pochmurnie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu do 1-3 centymetrów, a na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej deszczu ze śniegiem. Uwaga, zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na krańcach zachodnich. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na zachodzie osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Środa zapowiada się z dużym zachmurzeniem, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu do 3 cm. Znów zrobi się ślisko. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na wschodzie i w centrum kraju. Pojawią się opady: na zachodzie deszczu, a na południu deszczu ze śniegiem i śniegu do 3 centymetrów. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -2 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.

Piątek zapowiada się pochmurnie, okresami z opadami deszczu do 10 l/mkw., a na wschodzie deszczu ze śniegiem. Nadal będzie ślisko. Termometry pokażą od 1 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.

Pogoda na weekend

W pierwszy dzień weekendu, czyli sobotę, możemy spodziewać się przelotnych opadów śniegu do 3 cm i śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach wyniesie do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl