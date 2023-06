Już wkrótce odpoczniemy od upału i burz. Pogoda na 5 dni

Jeszcze przez najbliższe kilka dni nie odpoczniemy od spiekoty. Temperatura wzrośnie miejscami do 31 stopni, pojawią się też burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady deszczu, miejscami ulewne, a także silne porywy wiatru. W weekend czeka nas ochłodzenie. Na termometrach będzie miejscami zaledwie 16 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem letnich, burzowych niżów - Kay znad Skandynawii i Lambert znad Francji i zachodnich Niemiec - poinformowała w środę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że kraj pozostaje w ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego znad Afryki, choć nad północno-zachodnie regiony popłynie nieco chłodniejsza masa powietrza z zachodu. Nad krajem przemieszcza się deszczowo-burzowy front atmosferyczny, który w czwartek zalegać ma nad wschodnimi i południowymi regionami kraju niosąc przelotne opady deszczu i burze.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które na wschodzie i południu kraju wzrośnie do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami, głównie w górach, możliwe są burze z gradem i ulewnym opadem rzędu 30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 29-30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na południowym zachodzie. Wiatr północno-zachodni, tylko na zachodzie będzie wiał z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, w burzach silny i rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.

W piątek niż znad zachodniej Europy wkroczy od zachodu do Polski wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. Przy wtórze burz i ulew wymiatać ma od zachodu gorące, parne masy powietrza znad Polski. Tego dnia wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Prognozuje się przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw. oraz burze z gradem. Podczas wyładowań może padać ulewny deszcz rzędu 40 l/mkw., szczególnie na wschodzie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowy i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny i osiągnie prędkość do 70-90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 22-26.06 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w całym kraju, w polarnej masie powietrza, będzie już dużo chłodniej, bez burz, tylko z opadami na wschodzie i w centrum kraju. Pogodna aura dopisze na północnym zachodzie Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami i opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr z kierunków zachodnich i północnych, umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.

W niedzielę front zalegać ma na wschodzie kraju, tam też popada niewielki deszcz. Reszta kraju znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z pogodnym wyżem znad Skandynawii. Dzień ten upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, na wschodzie kraju okresami dużego z opadami deszczu o sumie 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

Od poniedziałku niże znad zachodniej i południowej Europy ponownie skierować mają w naszym kierunku ciepłe masy powietrza, po czym wepchną od zachodu w nasz rejon kolejne fronty z deszczem i burzami. Dzień ten zapowiada się słoneczny, tylko na krańcach zachodnich kraju wystąpi umiarkowane, wzrastające do dużego zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw. i burzami z gradem. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągający w porywach do 70-90 km/h.

Przeplatanka chłodu i ciepła skończyć się ma sukcesem gorących mas powietrza, bowiem w modelach widać pod koniec czerwca rozwijający się klin gorąca znad północnej Afryki w kierunku Polski i dalej krajów skandynawskich. Fala upału nie odpuści.

Prognozowane opady w dniach 22-26.06 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl