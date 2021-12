Pogoda na weekend i kolejny tydzień. Mróz chwyci za dnia

Pogoda w najbliższym czasie przyniesie nam sporo chmur i opady. Z każdym dniem będzie coraz chłodniej. W kolejnym tygodniu będą miejsca, w których termometry mogą pokazać maksymalnie -7 stopni Celsjusza.

Pogoda na sobotę przyniesie nam duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Od Podlasia przez centrum po Śląsk wystąpią opady śniegu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. W górach wiatr będzie dość silny i porywisty, może osiągać do 50-70 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na niebie pojawi się duże zachmurzenie. Na północy należy spodziewać się opadów śniegu, z kolei na południu deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w dniach 4-8.12 Ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień. Mróz w dzień

Poniedziałek na Pomorzu zapowiada się pogodnie. W pozostałej części kraju będzie pochmurno, może spaść śnieg - miejscami dość intensywny, bo do 10-15 centymetrów. Chwyci silniejszy mróz. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna sięgnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 4-8.12 Ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl