Pogoda na weekend i kolejne dni: zmarzniemy. Wiatr spotęguje odczucie chłodu

Pogoda w weekend zapowiada się pochmurno. Miejscami prognozowane są opady deszczu. Będzie także wietrznie i dość chłodno. W kolejnym tygodniu może ochłodzić się jeszcze bardziej.

W ciągu najbliższej doby północna oraz częściowo centralna część kraju będzie w zasięgu oddziaływania rozległych układów niskiego ciśnienia znad północnej części Skandynawii oraz Morza Północnego. Jeszcze w ciągu nocy front okluzji związany z niżem Peter przyniesie słabe, przelotne opady deszczu w rejonie Warmii i Mazur oraz Podlasia. Jednocześnie od północnego zachodu zaznaczać się będzie kolejna strefa frontowa, z którą związane będą słabe przelotne opady deszczu na północy kraju. Natomiast południowa część kraju będzie w zasięgu wyżu znad Atlantyku i Europy Zachodniej, czemu zawdzięczać będzie liczne rozpogodzenia. W ciągu dnia do Polski napłynie nieco łagodniejsza masa powietrza polarno-morskiego z zachodu.

W niedzielę przez obszar kraju z północnego zachodu na południowy wschód przejdzie strefa frontu chłodnego, związana z głębokim niżem Rudolf, za którym napłynie chłodne powietrza z północy Europy.

Następnie w poniedziałek zacznie się rozbudowa układu wyżowego, a w wraz z nią więcej rozpogodzeń oraz spadki temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza w ciągu nocy (noc z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę). Czwartek i piątek zapowiadają się nieco cieplej.

Prognozowana temperatura w dniach 6-10.11 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w ciągu dnia w północnej połowie kraju przeważać będzie pochmurne niebo, miejscami z chwilowymi przejaśnieniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy (głównie w pasie Polski północnej). Na południu wystąpią liczne rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C na północy kraju do 11-12 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu będzie wiało silniej, bo do 60-70 km/h.

Niedziela na przeważającym obszarze kraju przyniesie duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw. Pogodnie będzie jedynie w rejonie południowo-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 6-8 st. C w rejonie Warmii i Mazur i Podlasia, przez 8-9 st. C w centrum i na zachodzie, do 11-12 st. C na południu i południowym wschodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. W porywach będzie wiać z prędkością do 40-50 km/h, a na Wybrzeżu do 60-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 6-10.11 Ventusky.com

Pogoda na przyszły tydzień

W poniedziałek czeka nas przewaga dużego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w niemal całym kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 6-7 st. C w Suwałkach i Białymstoku do 8-9 st. C we Wrocławiu i Rzeszowie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, skręcający na północny.

Wtorkowy poranek zapowiada się pochmurno i mgliście. W ciągu dnia wystąpią liczne rozpogodzenia i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 6-7 st. C na wschodzie do 7-8 st. C na zachodzie Polski. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Środa przyniesie nam pogodną aurę bez opadów. Więcej chmur może pojawić się jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego. Temperatura maksymalna wyniesie około 6-10 st. C. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego wschodu.

Prognozowane opady w dniach 6-10.11 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl