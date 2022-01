Spokój w pogodzie nie potrwa długo. Znów będzie porywiście wiać

Pogoda w kolejnych dniach znów stanie się dynamiczna. Po chwili spokoju w sobotę koniec weekendu i początek nowego tygodnia znów upłyną pod znakiem silnego wiatru i opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Porywy mogą osiągać do 90 kilometrów na godzinę. Od wtorku aura ponownie się uspokoi, a na termometrach będzie do 6 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w nocy Polska znajdowała się będzie jeszcze pod wpływem spokojnego wyżu znad Czech. Nadchodzącej doby jednak oddalał się on będzie od naszych granic i powędruje w kierunku Bułgarii. Wówczas pogodę w Polsce zdominuje głęboki niż znad północnej Skandynawii z systemem frontów atmosferycznych. Ich strefa początkowo dość nieśmiało obejmie północne i częściowo zachodnie regiony naszego kraju. Tam też pojawią się mało intensywne opady śniegu, przechodzącego w opady śniegu z deszczem i deszczu.

Cały system nabierze zdecydowanej dynamiki w nocy z niedzieli na poniedziałek i wówczas opady staną się zdecydowanie bardziej intensywne, a duży gradient baryczny spowoduje znaczny wzrost prędkości wiatru. Po dynamicznym pogodowo poniedziałku nad Polską nastąpi chwilowo względny spokój w atmosferze, ponieważ ponownie dostaniemy się w zasięg wyżu, który tym razem ulokuje się nad południową częścią Niemiec.

Prognozowana temperatura w dniach 16-20.01 ventusky.com

Pogoda na niedzielę

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami, tylko w pasie południowym kraju możliwe są większe rozpogodzenia. Na północy i częściowo na zachodzie pojawią się słabe opady śniegu, przechodzącego w opady śniegu z deszczem i deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu i miejscami w górach dość silny rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na nowy tydzień

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z umiarkowanymi opadami śniegu, przechodzącego w opady śniegu z deszczem i deszczu 5-10 l/mkw. Na północy kraju pojawią się stopniowo postępujące większe przejaśnienia, następnie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 1 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny i silny, osiągając do 50-70 km/h. Na południu i wybrzeżu okaże się porywisty do 70-90 km/h.

We wtorek utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Jedynie na południowym wschodzie w pierwszej części dnia będzie dość silny, rozpędzając się do 40-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 16-20.01 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pochmurno, zachmurzenie okaże się duże. Na Pomorzu synoptycy prognozują słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na przeważającym obszarze kraju do 5/6 st. C w pasie zachodnim. Nadciągnie zachodni, umiarkowany wiatr.

Czwartek zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na Suwalszczyźnie śniegu do 2 centymetrów. Okresami możliwe są niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą od -1 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr, na południu będzie dość silny - jego prędkość wzrośnie do 40-60 km/h.

Prognozowane opady w dniach 16-20.01 ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl