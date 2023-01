Pogoda na weekend i kolejne dni. Miejscami znów zrobi się biało

Pogoda w kolejnych dniach przyniesie nam sporo chmur oraz opady śniegu. Będą regiony, w których mroźnie będzie nie tylko w ciągu nocy. Chwilami możemy spodziewać się silniejszych porywów wiatru, które przyczynią się do powstawania zawiei śnieżnych.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak informował synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, wpływ na pogodę w Polsce w najbliższych dniach będzie miał niż Nicolas, którego centrum zlokalizowane jest nad Cieśniną Duńską.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza w południowej części kraju, pojawi się słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje z północy, słabo i miejscami umiarkowanie.

W niedzielę w całym kraju możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. Będą miejsca, w których popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Lubelszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 28.01-1.02 ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba. W całym kraju wystąpią opady śniegu, lokalnie spadnie go ponad 5 centymetrów. Na zachodzie będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny - okresami jego porywy będą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę. We wschodniej części kraju lokalnie możliwe będą zawieje śnieżne.

Prognozowane opady w dniach 28.01-1.02 ventusky.com

We wtorek niebo będzie pokryte dużą ilością chmur. We wschodniej części kraju dopada śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Pomorzu. Z zachodu powieje umiarkowany i okresami silniejszy wiatr.

Środa przyniesie pochmurne niebo i opady śniegu do 10 cm. Na zachodzie prognozowany jest deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Jego porywy mogą osiągać do 40-60 km/h. Z tego powodu we wschodnich regionach niewykluczone są zawieje śnieżne.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 28.01-2.01 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl