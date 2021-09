Pogoda na weekend: pochmurno i burzowo. Lokalnie może pojawić się grad

Pogoda na weekend przyniesie wielu regionom Polski przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Może pojawić się też grad. Temperatura nie przekroczy 27 stopni Celsjusza.

Pogoda w kraju kształtowana będzie przez wypełniający się układ wysokiego ciśnienia znad Rosji. Z południowego wschodu napływać będzie ciepła masa powietrza zwrotnikowego. W ciągu nocy na zachodzie, a w kolejnej dobie w pasie od Pomorza po Dolny Śląsk zaznaczy się wpływ zatoki związanej z niżem znad Morza Północnego z systemem frontów atmosferycznych. Za frontem z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie małe zachmurzenie na wschodzie i południu kraju, a na zachodzie i północy umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Opady będą przejściowo intensywne, może pojawić się grad oraz silne porywy wiatru. Termometry pokażą maksymalnie od 22-24 stopni Celsjusza na zachodzie i wschodzie kraju, po 25-27 st. C w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Niedziela upłynie z przewagą umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i w centrum prognozowane są pojedyncze burze. Pogodnie i bez deszczu będzie jedynie na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 st. C na zachodzie, przez 22-23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr skręcający na zachodni.

Prognozowane opady w dniach 11-15.09 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Na północy i wschodzie kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 19-20 st. C na północy do 21-22 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

Wtorek zapowiada się pogodny, większe zachmurzenie możliwe jest jedynie na Podlasiu, gdzie może popadać słaby, przelotny deszczy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 19-21 st. C, cieplej jedynie będzie na Dolnym Śląsku, tam odnotujemy 22-23 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 11-15.09 Ventusky.com

Pogoda na środę

W środę na zachodzie Polski wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na wschodzie i w centrum prognozuje się więcej rozpogodzeń. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na Podlasiu do 24-26 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie wiał umiarkowanie.

