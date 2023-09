Prognoza pogody na 5 dni. "Powietrze znad Morza Śródziemnego dotrze do Polski"

Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Po krótkim ochłodzeniu znów zrobi się bardzo ciepło, a nawet gorąco. Temperatura w drugiej połowie tygodnia sięgnie aż 28 stopni Celsjusza. Ostatnie dni lata w większości kraju będą słoneczne.

Polska w ciągu najbliższej doby będzie znajdować się pomiędzy rozległym polem obniżonego ciśnienia znad Skandynawii i Wysp Brytyjskich a pogodnymi wyżami znad Rumunii i zachodniej Rosji. Napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie znad południowo-zachodniej części Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Do Polski ponownie wróci słoneczne i ciepłe lato. - W środę temperatura będzie jeszcze umiarkowana, natomiast w czwartek oraz na wschodzie kraju również w piątek, a w sobotę jeszcze na południowym wschodzie będzie bardzo ciepło, a wręcz gorąco, a to za sprawą zwrotnikowego powietrza, które dotrze naszego kraju znad Morza Śródziemnego - zapowiada synoptyk.

Powrót słońca w środę

Środa zapowiada się pogodnie i słonecznie. Większe zachmurzenie pojawi się przejściowo w północnych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, na północy w porywach dość silny, w porywach osiągający prędkość 40-45 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Gorąco w czwartek i piątek

Na czwartek również prognozowana jest pogodna i słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 27-28 st. C w centrum kraju. Południowy i południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, a w Sudetach powieje silnie, porywach do 70 km/h.

Piątek zapowiada się pogodnie na wschodzie Polski. W zachodnich i centralnych regionach zachmurzenie będzie i całkowite z opadami deszczu, a lokalnie w środkowej części kraju możliwe są burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni skręcający na zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny. W Tatrach i Beskidach powieje silnie, z porywami do 70 km/h.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zacznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Tego dnia na północnym zachodzie kraju pojawią się rozpogodzenia, natomiast w pozostałych miejscach zachmurzenie będzie duże, a we wschodnich i środkowych regionach wystąpią też opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na zachodzie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku zachodniego okaże się słaby i umiarkowany.

Niedziela w większości kraju przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Pochmurno z opadami deszczu będzie na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie około 19-20 st. C. Będzie wiać północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl