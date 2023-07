Co przyniesie pogoda w weekend? Przygotujcie się na gorąco, burze i ulewy

Ocieplenie przyjdzie do Polski w weekend. W części kraju temperatura wzrośnie do 27 stopni Celsjusza. Spodziewamy się też opadów deszczu oraz burz z ulewami i porywami wiatru nawet do 90 kilometrów na godzinę.

Deszczowy niż Ventur II odsunie się znad Polski, a opady osłabną. W sobotę nasz kraj dostanie się od zachodu jednak pod wpływ kolejnego układu niżowego Ventur I - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak dodaje, do Polski wkroczy front atmosferyczny i z południowego zachodu popłynie za nim porcja ciepłego i wilgotnego powietrza, a o południowe krańce otrze się masa pochodzenia zwrotnikowego, gdzie zrobi się gorąco.

Od poniedziałku, jak zapowiada synoptyk, chłodne niże znad Oceanu Atlantyckiego będą wędrować we wschodnim kierunku, niosąc zmienną pogodę z przelotnymi opadami deszczu oraz chłodne masy powietrza polarnego.

- Rozległa zatoka chłodu obejmie kraj do 7 sierpnia. Później widać w prognozach klin gorąca i powrót ciepłego lata - dodaje.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę będzie pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, które nie dotrą tylko na północno-wschodnie krańce Polski. W niektórych miejscach, szczególnie na Pomorzu oraz w górach, wystąpią burze z gradem i ulewami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silny, w porywach rozpędzając się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z opadami deszczu o sumie 5-20 l/mkw., a na północnym wschodzie pojawią się też burze z gradem, w czasie których będzie silnie wiać. Opady będą zanikać w rejonie Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centralnych regionach, do 26 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Burze też na początku tygodnia

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W rejonie Pomorza i na południowym wschodzie okresami pojawią się pady deszczu do 5-15 l/mkw., a na Podkarpaciu możliwe są burze z silnym wiatrem. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w środkowej Polsce, do 26 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany i dość silny.

Wtorek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Z wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju będą występować przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., na północy i w centrum może też zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, podczas burz powieje jeszcze mocniej.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Środa upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu, w trakcie których spadnie 5-25 l/mkw. W południowych regionach wystąpią burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny, podczas silny wiatr, z południowego zachodu i zachodu.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl