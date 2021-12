Pogoda na weekend. Wędrówka Wyżu Azorskiego w głąb kontynentu. Do Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze

Pogoda na weekend upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Miejscami może dosypać śniegu, nawet 5-10 centymetrów. W kolejnych dniach odpoczniemy od większego mrozu - temperatura będzie oscylować w granicach 0 stopni.

Nadchodzącej nocy oraz w niedzielę Polska będzie pod wpływem niżu znad południowej Szwecji, który w dalszym ciągu będzie sprowadzał do nas wilgotne i chłodne, ale już nie mroźne masy powietrza znad Morza Norweskiego. W nocy północno-wschodnia część kraju pozostawać jeszcze będzie w zasięgu strefy frontowej z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem.

Z soboty na niedzielę Wyż Azorski przemieści się nad Hiszpanię i swoim klinem sięgnie aż po Europę Środkowo-Wschodnią, obejmując przeważający obszar Polski. W niedzielę tylko na krańcach południowo-wschodnich zaznaczy się wpływ stery frontowej z opadami śniegu. Kolejne dni to wędrówka wspomnianego wyżu w głąb kontynentu. Taka sytuacja baryczna spowoduje, że napłynie do nas nieco cieplejsze powietrze i od poniedziałku do środy przeważała będzie głównie pochmurna aura z niewielkimi rozpogodzeniami. Opady możliwe będą jedynie na Pomorzu Zachodnim.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami w pasie południowym i częściowo w centrum. Termometry pokażą maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Kujawach oraz w Wielkopolsce, do 1 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Powieje słaby wiatr, na zachodzie południowo- zachodni, a na wschodzie północny.

Niedziela zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami głównie na południowym zachodzie Polski. Na krańcach południowo-wschodnich prognozuje się umiarkowane opady śniegu do 5-10 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C w centralnej części kraju, do 2 st. C na północnym zachodzie. Wiatr na zachodzie słaby, powieje z południowego zachodu, natomiast na wschodzie północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 11-15.12 ventusky.com

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

W poniedziałek będzie pochmurno i mglisto w zachodniej połowie kraju. Jedynie na Suwalszczyźnie możliwe są większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na ścianie wschodniej, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich, będzie wiał słabo.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami mieszanymi na północnym zachodzie Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowy i południowo-zachodni, słaby, na północnym zachodzie umiarkowany wiatr.

Na środę synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu, do 6 st. C na północnym zachodzie. Południowy i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 11-15.12

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl