Po długim weekendzie nawet 35 stopni w cieniu. Nadchodzący czas będzie też burzowy

W nadchodzących dniach czeka nas powrót upalnej aury. W weekend termometry pokażą miejscami 33 stopnie Celsjusza, a w połowie przyszłego tygodnia temperatura sięgnie 35 stopni. Nie zabraknie też burz, podczas których wiać będzie silny wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę na północy kraju będzie przeważnie słonecznie. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 31 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu.

Pogoda na niedzielę i długi weekend sierpniowy

Niedziela na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury. Poza tym prognozuje się zmienne zachmurzenie oraz przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni.

Poniedziałek 15 sierpnia na Pomorzu zapowiada się słoneczny. W pozostałych regionach Polski zachmurzenie będzie zamienne, przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach opad wyniesie 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 30 st. C na Podlasiu do 33 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr ze wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Na wtorek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. Podczas gwałtownych zjawisk deszczu spadnie 10-20 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 31 st. C na Podlasiu do 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby, chwilami umiarkowany, powieje z południa.

Środa przyniesie na ogół słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 32 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl