Od mrozu i śniegu w kolejnych dniach Polska się nie uwolni

Prognozy na kolejne dni nie pozostawiają złudzeń: widać w nich i opady śniegu, i mróz. Miejscami opady będą dość intensywne, spadnie nawet 10 centymetrów. A jaka będzie końcówka tygodnia? Sprawdź naszą najnowszą prognozę pogody dla Polski na pięć dni.

Środa przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i w centrum. W zachodnich regionach spodziewać się można przelotnych opadów śniegu - do pięciu centymetrów. Na Żuławach i Podkarpaciu także może popadać, ale opady wyniosą maksymalnie jeden centymetr. Temperatura maksymalna osiągnie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nadciągnie z zachodu.

Pogoda na 5 dni

W czwartek w całym kraju możemy spodziewać się opadów przelotnego śniegu. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Górnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i południowo zachodni wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pierwszy dzień grudnia przywita nas dużym zachmurzeniem, a na Pomorzu i Podkarpaciu - śniegiem. W pierwszym regionie opady powinny być przelotne, w drugim zaś dosyć obfite, mogą wynieść nawet do 10 centymetrów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -3 st. C na Dolnym Śląsku do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend. Co nas czeka?

Początek weekendu zapowiada się z dużym zachmurzeniem, jest jednak szansa na przejaśnienia. Południowe regiony czeka kolejna porcja opadów śniegu. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Pomorzu do -1 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą północnego.

A co z ostatnim dniem tygodnia? Niedziela przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W województwach północnych spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C na Podkarpaciu do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl