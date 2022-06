Pogoda na weekend. Część Polski pogodna, w reszcie kraju deszcz i burze

Pogoda w najbliższych dniach będzie zróżnicowana. Będą regiony, w których będziemy mogli cieszyć się pogodną, a nawet słoneczną aurą. Nie zabranie jednak miejsc z deszczem i gwałtownymi zjawiskami.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w sobotę w północnych województwach zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach będzie pochmurno i deszczowo - spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Bieszczadach i na Roztoczu spodziewane są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 25 st. C na Podkarpaciu. Ze zmiennych kierunków powieje przeważnie słaby wiatr. W strefie brzegowej będzie północny oraz słaby i umiarkowany.

W niedzielę mieszkańcy Podkarpacia muszą liczyć się z zanikającym i przelotnym deszczem. W pozostałej części kraju będzie na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i wschodu.

Prognozowana temperatura w dniach 4-8.06 Ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

Poniedziałek na wschodzie, w centrum oraz na północy zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach przyniesie duże zachmurzenie z deszczem i burzami, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. opadu i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalna od 22 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy i wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek na zachodzie i południu spodziewane jest pochmurne niebo oraz przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań opady sięgną 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się do 60-80 km/h. W pozostałej części Polski dzień będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Środa na zachodzie i w centrum przyniesie pochmurną aurę oraz przelotne opady deszczu. W innych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i skręcający na północno-zachodni.

Prognozowane opady w dniach 4-8.06 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl