W weekend czeka nas zmiana w pogodzie

Kolejne dni przyniosą nam odpoczynek od gwałtownych zjawisk atmosferycznych i upału. Chociaż pod koniec tego tygodnia miejscami spodziewane są jeszcze słabe burze i opady deszczu, aura ma się uspokoić. Prognozowane jest także lekkie ocieplenie.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, pod wpływem układów niżowych Erwin I i II oraz Franciszek z centrami nad Włochami, Skandynawią i Danią. Deszczowy front, który w nocy zalegać jeszcze będzie nad wschodnią i północno-wschodnią Polską, odsuwa się, ale w czwartek od zachodu wkroczy kolejny front z opadami deszczu i burzami, lecz już o zdecydowanie mniejszym natężeniu. Z północnego zachodu napływa chodne i wilgotne powietrze polarne, stąd temperatura miejscami lekko tylko przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Do soboty pogodę kształtować mają te letnie niże, a później Polski sięgnie klin wyżowy związany z pogodnym Wyżem Azorskim. W pogodzie spodziewane jest dużo rozpogodzeń i ocieplenie w masie powietrza płynącej znad południowej Europy.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie ze sobą kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią przelotne opady do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na północnym zachodzie i zachodzie kraju oraz na Podkarpaciu możliwe będą burze. Tylko na Mazowszu dzień upłynie na ogół bez opadów. Termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centralnej Polsce, do 22 st. C na Mazowszu i w Małopolsce. Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, a w burzach silny.

W piątek na zachodzie i północy kraju spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Poza tym dzień zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 22 st. C w regionach centralnych, do 24 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na północnym zachodzie kraju zapanuje pogodna aura, jednak w pozostałych regionach czeka nas wzrost zachmurzenia do dużego. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., a w południowej Polsce mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela w całej Polsce upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Termometry wskażą od 21 st. C na Podlasiu, poprzez 23 st. C w centralnych regionach, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek

Również poniedziałek zapowiada się pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl