Pogoda na weekend. Ciaran słabnie, ale na horyzoncie pojawił się Fred. Co czeka nas w Polsce

Pogoda w Polsce nieco się poprawi na początku weekendu, ale w niedzielę przez dużą część kraju przejdą opady deszczu, które mogą być obfite. Nadal będzie wiać silny i porywisty wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska jest pod wpływem rozległego wiru niżowego, cyklonu szerokości umiarkowanych z czterema centrami. Główne centrum orkanu Ciaran słabnie i ustępuje miejsca coraz silniejszemu centrum Fred, które w sobotę znajdzie się w rejonie Irlandii. Trzeci ośrodek niżowy ulokuje się nad południową Skandynawią, a czwarty nad Bałkanami - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Nasz kraj znajduje się w strumieniu powietrza polarnego umiarkowanie chłodnego, napływającego znad Oceanu Atlantyckiego. Deszczowy front, który przejdzie w nocy z piątku na sobotę, odsunie się w ciągu dnia nad Skandynawię, dzięki czemu będzie się wypogadzać.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, postępującymi od południa w głąb kraju. Na północnym wschodzie początkowo pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu i Warmii, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i północnym zachodzie okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

- W ciągu kolejnych dni będziemy w zasięgu wielkich układów niżowych, których centra wędrować mają wolno znad Atlantyku w kierunku Morza Północnego, a następnie Skandynawii. Pozostaniemy w strumieniu powietrza polarnego z zachodu. Wilgotne masy nieść będą na zmianę duże zachmurzenie i deszcz oraz rozpogodzenia - zapowiada synoptyk. Jak dodaje, "wiejący silniej zachodni i południowo zachodni wiatr będzie obniżał temperaturę odczuwalną, ale za to nie dopuści nocami do spadku temperatury poniżej zera".

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z postępującymi od południa w głąb kraju opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Tylko na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach i Kaszubach będzie na ogół bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Żuławach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 12 st. C środkowej części kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Silny wiatr i miejscami deszcz w kolejnym tygodniu

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w południowych regionach. Na północy i w centrum kraju wystąpią słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w środkowej Polsce, do 14 st. C miejscami na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-80 km/h, nad morzem do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W północnych regionach słabo popada deszcz do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do prędkości 50-60 km/h.

W środę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl