Pogoda na weekend. "Ciąg dalszy pogody męczącej i chwilami niebezpiecznej"

Pogoda w najbliższych dniach znów zapowiada się dynamicznie. Pojawią się opady - deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem. Należy spodziewać się także silnego wiatru - miejscami osiągającego nawet do 100 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego Marie z centrum, przemieszczającym się znad Bałtyku w stronę Łotwy i Rosji. Nad krajem przechodzi z północy na południe kolejny chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie chłodne powietrze polarne.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem wirów niżowych znad Atlantyku i Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne z opadami mokrego śniegu oraz deszczu w masach powietrza polarnego, chłodnego, jednak nie mroźnego. Towarzyszyć im będzie silniejszy, porywisty wiatr. "Ciąg dalszy pogody męczącej i chwilami niebezpiecznej, trudne warunki na drogach" - dodała synoptyk.

Prognozowana temperatura w dniach 28.01-01.02 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W piątek należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami, postępującymi od północy w głąb kraju. Opady nie pojawią się jedynie na Pomorzu Zachodnim, poza tym regionem należy spodziewać się okresowych opadów deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu. W górach opady śniegu o sumie powyżej 5 centymetrów. Zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, szczególnie na wschodzie. W porywach może rozpędzać się do 60-70 kilometrów na godzinę, choć w górach może wiać z prędkością do 90-100 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresami spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw., a na wschodzie i południu śniegu do 5 cm. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z południowego zachodu będzie dość silny - w porywach do 70-80 km/h. W górach może wiać silniej - powyżej 100 km/h.

Pogoda w niedzielę będzie pochmurna, większe przejaśnienia spodziewane są jedynie na zachodzie kraju. Na południu wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., zaś w pozostałych regionach śniegu do 1-5 cm. Tylko na północnym zachodzie kraju bez opadów. W dalszym ciągu będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie silny, a powieje z zachodu i północnego zachodu. Jego porywy rozpędzą się do 80-100 km/h. Najsilniej będzie wiać na północy.

Prognozowane opady w dniach 28.01-01.02 Ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie i południowym zachodzie kraju okresami pojawią się opady śniegu do 3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach będzie rozpędzał się do 50-60 km/h.

Wtorek będzie pochmurny, ale wystąpią przemieszczające się od zachodu w głąb kraju, opady śniegu do 2-5 cm. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 28.01-01.02 Ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl