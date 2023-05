Pogoda na weekend. Chłód obejmie cały kraj

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się mniej przyjemnie. Spodziewane są chmury, z których chwilami może padać deszcz, ochłodzenie, a miejscami także silniejsze porywy wiatru. W weekend będą miejsca, w których temperatura maksymalna nie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy wschodnia i południowa część kraju będzie znajdować się pod wpływem zatoki niżu ze strefą frontu atmosferycznego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Zachodnia i północna część Polski zacznie się natomiast stopniowo dostawać pod wpływ wyżu rozciągającego się od Islandii po centralną część starego kontynentu.

Napływają do nas chłodne i wilgotne masy powietrza znad Skandynawii i tylko jeszcze najbliższej nocy południowo-wschodnia część kraju pozostawać będzie w cieplejszym powietrzu. W środę wyż umocni swoją pozycję nad Polską i zepchnie strefę opadów frontowych, które obejmować będą już tylko nasze południowo-wschodnie krańce. Chłodna masa powietrza obejmie cały kraj - poinformował Kowalczyk.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa w południowo-wschodnich regionach przyniesie pochmurne niebo oraz opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywniej może padać w Karpatach - do 10-15 l/mkw. W pozostałej części kraju wystąpi zmienne zachmurzenie, ale opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków północnych.

W czwartek możemy spodziewać się na ogół pogodnej aury. Tylko na Mazurach i Podlasiu chmur może być więcej, a z nich niewykluczone są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym zachodzie. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

Piątek upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Tylko na Podkarpaciu możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ze wschodu, na południu będzie słaby, na północy - umiarkowany. Chwilami może przybierać na sile i rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie pogodna wyłącznie w północno-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami, a na zachodzie i południu okresami także opadów deszczu o sumie 3-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach będzie dochodził do 50 km/h.

W niedzielę czeka nas przeważnie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w południowych regionach kraju. Na Mazurach i Podlasiu możliwe są większe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr powieje umiarkowanie.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl