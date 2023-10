Burze, silny wiatr, aż 25 stopni i nagłe ochłodzenie. W weekend będzie się działo

Do soboty będzie ciepło, a w części kraju na chwilę zrobi się wręcz gorąco i mogą pojawić się burze. Drugi dzień weekendu przyniesie duży spadek temperatury. Zmiana pogody i ochłodzenie zostaną z nami na dłużej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się na skraju niżów znad Finlandii, północnej części Oceanu Atlantyckiego i Morza Północnego. Nad południową częścią kraju jeszcze w nocy będzie zalegać chłodny front atmosferyczny, za którym napłynęło chłodne powietrze polarne, wypychając znad Polski łagodne masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Niż Tino przyniesie deszcz

- Gdy front ten będzie odsuwał się znad południowo-wschodniej części kraju, od zachodu wkroczy jednak kolejny, ciepły front. Strefa dużego zachmurzenia, z niewielkimi opadami deszczu przemieszczającymi się nad północną Polską, będzie związana z niżem Tino znad Morza Północnego. Front pchany będzie przez ciepłe masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego, w którym temperatura na Dolnym Śląsku i Przedgórzu Sudeckim ponownie przekroczy 20 stopni - wyjaśnia synoptyk.

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na wschodzie i południowym zachodzie kraju. Deszcz popada słabo, do 3 litrów wody na metr kwadratowy, na Pomorzu, Warmii, Kaszubach, Ziemi Gorzowskiej i w Wielkopolsce. Zanikające opady wystąpią na Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając na ogół do 60 kilometrów na godzinę, tylko na Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim rozpędzi się do 80 km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend. W niedzielę "duża zmiana"

Jak informuje synoptyk, pierwszego dnia weekendu prawie cały kraj znajdzie się w masie powietrza płynącej z południowego zachodu, dzięki czemu temperatura wzrośnie do 24-25 stopni.

- Jednak od zachodu wtaczał się będzie front chłodny z deszczem i możliwe będą również burze. Pchany będzie przez zimne powietrze polarne, które przyniesiecie dużą zmianę w pogodzie w niedzielę. Kraj znajdzie się bowiem pod wpływem wielkiego wiru niżowego znad Skandynawii, w strumieniu powietrza płynącego z północy. Kłębiaste zachmurzenie i dość silny wiatr wiejący z zachodu zmienić mają aurę na dłużej - zapowiada Unton-Pyziołek. Jak dodaje, 19 i 20 października Polska ma znaleźć się w jęzorze chłodu, co sprzyjać może pierwszym opadom śniegu na nizinach i wyżynach.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Polskę będą stopniowo obejmować opady deszczu, które najpierw pojawią się na zachodzie i Pomorzu, a następnie w pozostałych regionach. Spadnie od 10 do 20 l/mkw. i może zagrzmieć. Na ogół bez opadów będzie do wieczora na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w środkowej części kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość 50-80 km/h.

Na niedzielę prognozowane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. W rejonie Pomorza i na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Pomorzu, przez 12 st. C w centrum, do 13 st. C na południu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Jeszcze chłodniej w następnym tygodniu

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie, ale będzie się przejaśniać. W północnych regionach i w głębi kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny, zachodni wiatr.

Wtorek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centralnej Polsce, do 12 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl