Pogoda na weekend: aura będzie bardzo przyjemna, wykorzystajcie ją dobrze

Pogoda w najbliższym czasie dopisze. W piątek popada, ale w weekend i na początku następnego tygodnia możemy liczyć na słoneczną aurę. Miejscami na termometrach zobaczymy 25 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w piątek czeka nas raczej pochmurny dzień - w większej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy mogą pojawić się przelotne opady, zaś na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce - deszcz i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na weekend

W sobotę w prawie całej Polsce będzie słonecznie - chmury zasnują niebo jedynie w północnej części kraju, chociaż i tam pojawią się przejaśnienia. Mogą wystąpić przelotne opady. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie po 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Jeszcze lepszą pogodę przyniesie niedziela. W całym kraju będzie słonecznie. Na Suwalszczyźnie na termometrach zobaczymy 17 st. C. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni.

Prognozowana temperatura w dniach 13-17.05 ventusky.com

Pogoda na początek tygodnia

Poniedziałek będzie słoneczny, acz odrobinę chłodniejszy. Temperatury maksymalne wyniosą od 15 st. C na Podlasiu do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Podobna aura czeka nas we wtorek. Termometry pokażą 14 st. C na Podlasiu i 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Prognozowane opady w dniach 13-17.05 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl