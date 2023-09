Pogoda w Polsce jest piękna. Jak długo taka pozostanie?

W najbliższych dniach aurę w Polsce będzie kształtował wyż Patricia. Sprawi, że w weekend napłynie do nas gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura wzrośnie miejscami do 30 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy, stabilny, niemal stacjonarny wyż Patricia.

- Jego centrum bardzo powoli przesunie się nad wschodnią część Europy - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że jeszcze początkowo do kraju docierać będzie ciepłe powietrze polarne. Jednak podczas weekendu, gdy tor napływu mas powietrza zmieni się na południowy, dotrze do nas bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad południowej Europy. W efekcie tego na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza.

Taka pogodna, słoneczna i bardzo ciepła aura utrzyma się w naszym kraju do połowy przyszłego tygodnia, być może nawet do weekendu.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie miejscami na północy i wschodzie kraju pojawi się nad ranem większe zachmurzenie, ale w ciągu dnia będzie ono zanikać. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C w Suwałkach do 27-28 st. C we Wrocławiu i Gorzowie. Powieje słaby, chwilami umiarkowany, wiatr z północnego wschodu.

Piątek zapowiada się słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na zachodzie kraju. Wschodni i południowo-wschodni wiatr okaże się słaby.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem słonecznej aury. Jedynie miejscami na wschodzie kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Nigdzie nie prognozuje się opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28-29 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

W niedzielę również będzie słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek prognozuje się słoneczną aurę. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl