Pogoda w weekend będzie dynamiczna: spadnie śnieg, zacznie płynąć ciepło znad Hiszpanii

Pogoda w najbliższy weekend będzie dynamiczna. Za sprawą wiru niżowego wkroczą do nas silne porywy wiatru i opady mokrego śniegu. W niedzielę jednak aura zacznie się uspokajać, opady ustaną, a niebezpieczne porywy nam odpuszczą. Temperatura w połowie przyszłego tygodnia może sięgać nawet 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Kraj pozostaje pod wpływem niżu z centrum wędrującym znad Bałtyku w kierunku Podlasia i Litwy - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Polska, a szczególnie regiony zachodnie i Wybrzeże, znajdą się w tylnej i bardzo wietrznej części wiru niżowego, stąd niebezpiecznie mocno powieje północny wiatr. W chłodnym powietrzu polarnym rozciąga się nad krajem front atmosferyczny, z opadami mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Ale front ma stopniowo słabnąć, a od zachodu napierać mają cieplejsze masy powietrza, stąd temperatura na zachodzie przekroczy 5 stopni Celsjusza.

Fronty, wilgoć i wichury zaczną jednak w końcu ustępować spokojniejszej i łagodniejszej pogodzie. W niedzielę środkową Europę obejmie wyż Enno i pozostanie w tym rejonie kontynentu kilka dni. Jeszcze w niedzielę, w wilgotnym i umiarkowanie chłodnym powietrzu, niebo przykrywać ma dość ponura zasłona chmur. Ale od zachodu zacznie pękać, dopuszczając do głosu słońce.

- Wyż umożliwi również napływ ciepłego powietrza z południowego zachodu, z rejonu Hiszpanii. W prognozach przedwiośnie - dodała synoptyk.

Prognozowane opady w kolejnych dniach (27-31.01) Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota na krańcach zachodnich kraju przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W pozostałych regionach spadnie mokry śnieg do 1-5 centymetrów i śnieg z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach opady śniegu zapowiadają się obfite - rzędu 10-15 cm. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje silny, zachodni i północno-zachodni wiatr, w porywach rozpędzając się do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach mogą osiągać nawet 100 km/h.

W niedzielę będzie pochmurno z rozpogodzeniami na zachodzie. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie na ogół zachodni, słaby i umiarkowany.

Co przyniesie początek tygodnia?

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południu. Termometry wskażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy, umiarkowany wiatr, na północy okresami stanie się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (27-31.01) Ventusky.com

Nawet 9 stopni

Zachmurzenie we wtorek okaże się duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany.

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach na północy jego porywy osiągną prędkość dochodzącą do 60-70 km/h.

Autor:dd

Źródło: tvmnmeteo.pl