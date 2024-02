Weekend nie wszędzie będzie pogodny

Weekend zapowiada się wiosennie. W całej Polsce temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, a miejscami termometry mogą pokazać nawet 18 stopni. Lokalnie pojawią się opady, ale niewielkie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pierwszy dzień marca, a zarazem pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, zapowiada się na ogół pogodnie. W piątek pod wieczór na Śląsku możliwe są jednak opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota na na zachodzie i południu kraju upłynie pod znakiem deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu i Roztoczu Lubelskim. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Na północy okresami pojawi się więcej chmur oraz spadnie deszcz. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Śląsku chmur pojawi się więcej, prognozowane są tam opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 10 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Trochę chłodniej

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Na północy i zachodzie wystąpią opady deszczu. Temperatura osiągnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl