Zmiana pogody będzie drastyczna. Najpierw 18 stopni i burze, później spadnie śnieg

W nadchodzących dniach temperatura poszybuje w górę i sięgnie miejscami nawet 18 stopni Celsjusza, a miejscami zagrzmi. Jednak pod koniec weekendu czeka nas zmiana. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w dzień zaledwie kilka stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu zacznie się chmurzyć na zachodnich krańcach Polski i tam przelotnie popada deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się też słabe burze, podczas których spadnie opad rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 11 st. C na Podlasiu, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa, na Wybrzeżu okresami będzie silniejszy.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W województwach zachodnich może zagrzmieć. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną do 60-80 m/h. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku, Wzniesieniach Zielonogórskich i w Wielkopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy skręcający na południowo-zachodni.

Na niedzielę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy i w centrum Polski popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 15-19.03 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia - od umiarkowanego po duże. Na Podlasiu pojawi się deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Prognozowane opady w dniach 15-19.03 Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl