W weekend będziemy mieć w Polsce dwa pogodowe światy. Skrajnie różne

Pogoda na weekend 16-17.03. W sobotę i w niedzielę dokona się drastyczna zmiana pogody. Najpierw temperatura sięgnie 17 stopni, a później czeka nas drastyczne ochłodzenie. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Nowy tydzień przyniesie zimową aurę.

Pogoda na weekend 16-17.03

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu o sumie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. W zachodniej części kraju możliwe są burze. Podczas wyładowań spadnie deszcz rzędu 5-15 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Powieje słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy wiatr, południowo-zachodni i zachodni.

Na niedzielę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie popada deszcz oraz deszcz ze śniegiem, miejscami też sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, będzie wiał z zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W północno-wschodnich województwach sypnie śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie silniejszy, północno-zachodni wiatr.

We wtorek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie popada śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6s t. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północy będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę

W środę spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie Polski pojawi się śnieg i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl