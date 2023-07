Wakacyjna prognoza pogody. Jaka aura nad morzem, w górach i nad mazurskimi jeziorami?

Wakacje w pełni. Coraz więcej osób wyjeżdża na urlop. Najczęstsze krajowe kierunki to Bałtyk, góry i Mazury. Sprawdź, jakiej aury możesz się w tych miejscach spodziewać do końca tygodnia.

Wakacje szkolne oficjalnie rozpoczęły się w tym roku 24 czerwca i potrwają do 31 sierpnia. Daje to uczniom łącznie 69 dni wolnego. Na wakacje wyjeżdżają też studenci, a na urlopy - pracownicy i całe rodziny. Gdzie będzie słonecznie, a gdzie deszczowo? Sprawdź szczegóły prognozy pogody przygotowanej przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek.

Pogoda na czwartek

W czwartek na Wybrzeżu będzie dość pogodnie, choć w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 25 stopni Celsjusza.

Na Mazurach również czeka nas sporo słońca, ale miejscami z kłębiastych chmur może przelotnie padać. Termometry pokażą tam do 26 st. C.

Gwałtowna aura prognozowana jest w górach. W Sudetach niebo zasnuje sporo chmur, z których przelotnie popada, a w Karpatach mogą wystąpić burze i ulewy, podczas których spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20 st. C w kotlinach.

W całym kraju powieje północny i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie w górach w czasie burz silny, osiągający w porywach prędkość do 70-100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek

Na Wybrzeżu piątek przyniesie pogodną aurę, a na termometrach zobaczymy tam do 24-25 st. C.

Na Mazurach pogoda okaże się nieco mniej łaskawa - pojawi się sporo chmur kłębiastych i przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wzrośnie tam do do 23-24 st. C.

Jeśli chodzi o góry, to w Sudetach dzień zapowiada się słonecznie, ale w Karpatach niebo pozostanie pochmurne i może spaść do 10 l/mkw. przelotnego deszczu. W kotlinach termometry pokażą do 22-25 st. C.

Wiatr z kierunków zachodnich okaże się w całym kraju słaby i umiarkowany.

Pogoda na sobotę

Pierwszy dzień weekendu upłynie pod znakiem słonecznej, upalnej aury nad morzem, na Mazurach oraz w górach.

Temperatura wzrośnie nad morzem oraz na Mazurach do nawet 30-32 st. C, a w kotlinach górskich do 25-28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na Wybrzeżu zapanuje kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Podobna aura będzie towarzyszyć osobom odpoczywającym na Mazurach, gdzie po południu możliwe będą burze z gradem i ulewami. Termometry nad morzem pokażą do 26/28 st. C, a na Mazurach do 30 st. C.

W górach aura będzie zależała od miejsca. W Sudetach spodziewany jest wzrost zachmurzenia. Mogą towarzyszyć mu opady deszczu do 30 l/mkw. i burzami z gradem. W Karpatach przez większość dnia będzie pogodnie, dopiero pod wieczór niebo zasnuje więcej chmur i może zagrzmieć. W kotlinach górskich temperatura wzrośnie do 26-29 st. C.

Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny i w porywach rozwijający do 70-100 km/h.

