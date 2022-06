Pogoda na wakacje i początek jesieni. Eksperymentalna prognoza IMGW

Jak, biorąc pod uwagę to, co aktualnie pokazują modele, rysuje się prognoza na wakacje? Synoptycy IMGW w swojej eksperymentalnej prognozie pokazali, jakiej temperatury i jak wysokich opadów możemy spodziewać się latem w Polsce. Poinformowali także o tym, jakich warunków pogodowych można się spodziewać w pierwszych miesiącach jesieni.

Prognoza pogody na lipiec 2022 - przewidywania IMGW

Prognoza pogody na sierpień 2022 - przewidywania IMGW

Sierpień może przynieść mieszkańcom południowej połowy kraju temperaturę przekraczającą normę wieloletnią. Na północy oraz zachodzie temperatura będzie zbliżona do obranej normy. W przypadku sumy opadów najnowsza prognoza na wakacje wskazuje, że sytuacja będzie podobna do tej, jakiej spodziewamy się w przypadku lipca. W całym kraju spadnie mniej więcej tyle samo deszczu, ile wskazuje norma wieloletnia.

Prognoza pogody na wrzesień 2022 - przewidywania IMGW

Prognoza pogody na październik 2022 - przewidywania IMGW

Co nas czeka we październiku? Pierwsze prognozy IMGW wskazują, że pod względem temperatury miesiąc ten nie będzie odbiegał od normy wieloletniej. Z kolei suma opadów w całym kraju może być niższa niż zwykle.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" oraz "w normie"

Gdy w prognozie czytamy, że przewidywana przez IMGW średnia temperatura lub suma opadów jest:

Jak interpretować pojęcia "powyżej normy" i "poniżej normy" w prognozach

Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "poniżej normy" - dni z temperaturą minimalną poniżej 5 st. C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "powyżej normy" dni z temperaturą minimalną poniżej 5 st. C.