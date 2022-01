Pogoda na 5 dni. W święto Trzech Króli napłynie arktyczne powietrze. Czeka nas krótki, mroźny epizod

Przed nami kolejne pochmurne dni z opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. W święto Trzech Króli nastąpi krótkotrwała zmiana w pogodzie, napłynie arktyczne powietrze znad Morza Barentsa i temperatura spadnie w ciągu dnia poniżej zera. Będzie to jednak tylko mroźny epizod.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby pozostaniemy pod wpływem strefowej cyrkulacji atmosfery, której charakterystyczną cechą jest napływ mas powietrza z kierunków zachodnich - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Zimą taka cyrkulacja skutkuje ciepłą i deszczową pogodą oraz zazwyczaj silnym, porywistym wiatrem. W ciągu dnia dominującym układem nad Polską będzie aktywny niż Annette oraz związana z nim strefa ciepłego frontu atmosferycznego, który - przemieszczając się znad Europy Zachodniej - przyniesie kolejną porcję ciepłej, wilgotnej masy powietrza polarno-morskiego.

W czwartek nastąpi znacząca, choć krótkotrwała zmiana w sytuacji pogodowej - zmiana cyrkulacji na północną oraz spływ chłodnego powietrza arktycznego znad Morza Barentsa. Jednakże będzie to jedynie mroźny epizod, gdyż od piątku-soboty z zachodu napłyną łagodniejsze masy powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na wtorek i środę

Na wtorek prognozowany jest wzrost zachmurzenia do całkowitego ze słabymi i umiarkowanymi, miejscami dość silnymi, ciągłymi opadami deszczu. Ich strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk do 8-10 st. C na południu Polski. Wiatr umiarkowany, w porywach silny, południowo-zachodni i zachodni, osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę. W górach prognozowane są porywy do 60-70 km/h.

Środa przyniesie przeważnie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu oraz miejscami, na północy, deszczu ze śniegiem. Na termometrach zboczymy maksymalnie od 2-3 st. C w północnych regionach do 5-6 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, skręcający na Wybrzeżu na północno-zachodni. Może być porywisty, rozpędzi się do 40-60 km/h.

Pogoda na święto Trzech Króli, 6 stycznia

W czwartek, czyli w święto Trzech Króli, wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu na północy, wschodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna najniższa będzie na północy - od -1 do 1 st. C, a najwyższa na południu Polski - od 2 do 3 st. C. Powieje dość silny, w porywach silny wiatr z północnego zachodu, który znacząco obniży odczuwalną temperaturę.

Prognozowana temperatura w dniach 4-8.01 Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę - część "długiego weekendu"

Dla części osób, które zapewniły sobie urlop w piątek, druga połowa tygodnia będzie "długim weekendem". Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury. W drugiej części dnia na zachodzie prognozuje się wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu z śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie na wschodzie od -2 do 0 st. C, a na zachodzie kraju od 1 do 3 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

W sobotę tylko mieszkańcy wschodniej Polski będą mogli cieszyć się pogodną aurą. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie będzie duże i całkowite, wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -2 do 1 st. C na wschodzie do 1-3 st. C w zachodzie i w centrum. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie wiał umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 4-8.01 Ventusky.com

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl