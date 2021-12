Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Nadchodzące ocieplenie synoptyk nazywa "szaleństwem"

Pogodą w najbliższych dniach będzie rządzić niż Sebastian. Za jego sprawą napłynie do nas cieplejsze powietrze - miejscami termometry mogą pokazać nawet 10-12 stopni Celsjusza. A jaka pogoda czeka nas w sylwestra i Nowy Rok?

Polska dostała się pod wpływ potężnego wiru niżowego Sebastian znad Północnego Atlantyku. Niż pcha w naszą stronę ciepłe, łagodne masy powietrza polarnego z kolejnymi frontami atmosferycznymi. W czwartek temperatura powietrza już w całym kraju przekroczy 0 stopni Celsjusza.

Niżowe wiry powietrza rządzić mają w pogodzie co najmniej do 6 stycznia. Przemieszczać się będą na wschód w stronę Skandynawii i Rosji, niosąc kolejne chmury, deszcz i ciepło znad Oceanu. A ich wędrówce towarzyszyć ma silny, porywisty wiatr.

Jeszcze 26-27 grudnia temperatura w Polsce zachodniej i centralnej spadała do około -15/-20 st. C, zaś przy gruncie do nawet -25 st. C. W ciągu kilku dni prognozowany jest więc wzrost o około 30 st. Jak pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, taka różnica temperatury to "szaleństwo".

Pogoda na sylwestra

Czwartek zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami mżawki i deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na północnym wschodzie Polski wystąpią słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów mżawki lub deszczu do 5 l/mkw. Tylko na południowym zachodzie kraju opady będą zanikać i mogą pojawić się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie do 60-90 km/h.

Prognozowane opady w dniach 30.12-3.01 Ventusky.com

Pogoda na noc sylwestrową

W noc sylwestrową należy spodziewać się pochmurnego nieba oraz opadów mżawki i deszczu do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie kraju deszczu będzie więcej, bo do 10 l/mkw. Tylko na południowym zachodzie nie powinno padać.

Termometry pokażą od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Pogoda na Nowy Rok i kolejne dni

W Nowy Rok czeka nas duże i umiarkowane zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem. Tylko na Pomorzu opady będą zanikać. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-80 km/h.

Drugi dzień roku zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 5 l/mkw., przemieszczającymi się od północy w głąb kraju. Tylko na północnym wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Pogoda w poniedziałek przyniesie nam pochmurne niebo z niewielkimi opadami deszczu i mżawki do 1-4 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na północnym-wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje silny wiatr, który w porywach osiągać będzie do 60-90 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 30.12-3.01 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl