W sylwestra zaczniemy dostawać się pod wpływ wielkiego wiru niżowego. Idzie zmiana w pogodzie

Prognoza na sylwestra i Nowy Rok. Nadchodzące dni upłyną pod znakiem na ogół ciepłej aury i opadów deszczu. Od niedzieli 31.12 widać jednak powrót opadów deszczu ze śniegiem. Większej zmiany pogody możemy spodziewać się w połowie przyszłego tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem układu niżowego Bodo z centrami ulokowanymi w sobotę nad Danią, Bałtykiem i Rosją - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Front zalegający nad północnymi i północno-zachodnimi regionami będzie wolno postępować w głąb kraju. Do sobotniego popołudnia przemieści się nad wschodnią i południowo-wschodnią Polskę. Ciepłe łagodne powietrze polarne zostanie nieco odsunięte od kraju, a od północy zacznie wnikać masa chłodniejsza, w której na północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem.

Pogoda na 5 dni

W sobotę zachmurzenie będzie duże, z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Po południu, wraz z odsuwaniem się strefy deszczu poza nasze wschodnie granice, postępować mają od zachodu przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów na okres 30.12-03.01 ventusky.com

Pogoda na sylwestra

Jak przekazała synoptyk, w niedzielę kraj obejmie klin wyżowy, a słabe opady deszczu przemieszczać się mają tylko nad północnymi regionami. Jednak w noc sylwestrową Polska ma od zachodu dostawać się powoli pod wpływ wielkiego wiru niżowego znad Północnego Atlantyku. Wkroczy umiarkowanie aktywny front chłodny z przelotnymi opadami deszczu, do północy w zachodniej połowie kraju, po północy we wschodniej połowie.

Niedziela, czyli sylwester, przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami w centrum i na południu. Na północy kraju okresami wystąpią słabe opady deszczu do 3 l/mkw. oraz deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Pogoda na noc sylwestrową

W noc sylwestrową zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Około północy strefa opadów ma rozciągać się od Zatoki Gdańskiej i Kaszub, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, aż po Śląsk i Małopolskę. Nad ranem strefa opadów zalegać ma nad wschodnimi regionami, a na Podlasiu możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w połowie nocy wyniesie od 0 st. na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, w porywach do 50 km/h.

Prognoza temperatury na okres 30.12-03.01 ventusky.com

Pogoda na Nowy Rok

W pierwszy dzień nowego roku będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw., a na Podlasiu deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50 km/h.

Pogoda na wtorek i środę. "Zacznie się wielki powrót zimy"

Później - jak prognozuje Unton-Pyziołek - Polska pozostanie w zasięgu pochmurnego, wilgotnego i wietrznego niżu. Nad krajem będą przemieszczać się kolejne fronty z opadami deszczu w powietrzu płynącym znad Oceanu. Ale około 3 stycznia sytuacja baryczna zacznie się zmieniać. Nad Polską przemieścić się ma niewielki, ale dynamiczny wir niżowy, który zaciągnie z północy zimne powietrze arktyczne, a opady deszczu zaczną przechodzić w śnieg, na północy obfity, do 5-10 centymetrów. Wiele wskazuje na to, że zacznie się wielki powrót zimy.

We wtorek zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., przechodzące na północy w deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-80 km/h., a w górach powyżej 100 km/h.

Środa zapowiada się z dużym zachmurzeniem. Okresami możemy spodziewać się opadów deszczu do 5-15 l/mkw., przechodzących w centrum i na północy w deszcz ze śniegiem i obfity śnieg do 5-10 cm. Termometry pokażą od -1 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 10 na Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich na południu i wschodnich na północy. Okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzając się do 50/80 km/h.

Prognoza porywów wiatru na okres 30.12-03.01 ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl