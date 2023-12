Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok. Czy aura będzie sprzyjać świętowaniu?

Prognoza pogody na Sylwestra i Nowy Rok. Nadchodzące dni przyniosą nam przeważnie wietrzną i deszczową pogodę, z rzadka przetykaną chwilami spokojniejszej aury. Jeden z nich może przypaść na noc sylwestrową. Jakie pogodowe niespodzianki przyniesie nam początek Nowego Roku?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem wielkiego układu niżowego z centrami nad Skandynawią i Bałtykiem - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Zalegający jeszcze w nocy nad południową Polską front chłodny odsunie się, a na jego miejsce wkroczą od zachodu kolejne fronty z chmurami i deszczem, najpierw ciepły, a za nim chłodny. Nad nasze południowe regiony napłynie ciepłe i łagodne powietrze znad południowej Europy, stąd temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza. Pozostała część kraju znajdzie się w umiarkowanie chłodnej masie powierza polarnego. W strumieniu szybko przemieszczających się mas powietrza z zachodu i południowego zachodu wiatr wciąż będzie dość silny, osiągający w porywach prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek Polska znajdzie się w klinie wyżowym rozciągającym się w naszym kierunku od wyżu znad Włoch. Przyniesie on ze sobą rozpogodzenia, zanik opadów i chwilowe uspokojenie wiatru. W środę naszej części Europy ponownie dosięgnie potężny wir niżowy z centrum wędrującym nad północnym Atlantykiem i Morzem Norweskim w kierunku Skandynawii.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami mogą wystąpić opady do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, na południu do 1-5 l/mkw. Na Podlasiu przejściowo może popadać deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centralnej Polsce do 12 st. C w Małopolsce. Zachodni i południowo zachodni okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając do 50-80 km/h, nad morzem do 90 km/h, a w górach - nawet powyżej 100 km/h.

W środę w Polsce zapanuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tylko na wschodnich krańcach kraju spodziewane są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 6 st. C w centrum kraju do 8 na Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie rozwijający do 50-60 km/h.

Prognozowana temperatura na okres 26.12-01.01 ventusky.com

Pogoda na czwartek, piątek i sobotę

Zimne powietrze, które w środę muśnie północną i wschodnią Polskę, zostanie w czwartek wyparte przez cieplejsze masy z południa i zachodu. Temperatura może wzrastać ma do 8-10 stopni, a przejściowo w czwartek zobaczymy nawet wyższe wartości.

Czwartek upłynie w Polsce pod znakiem dużego zachmurzenia, ale niebo będzie się przejaśniać. Na północy kraju okresami pojawią się opady deszczu, a na Podlasiu również deszczu ze śniegiem, do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju do 12 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny, w porywach sięgający 60-90 km/h.

W piątek aura nad Polską okaże się pochmurna z przejaśnieniami. Na północy i miejscami w centrum prognozowane są opady deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, poprzez 8 st. C w centralnych regionach do 10 st. C na Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-80 km/h.

Również sobota zapowiada się pochmurno. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu do 5-10 l/mkw., nie popada tylko na południowym wschodzie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centralnych regionach do 9 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, z porywami do 50-80 km/h.

Prognozowane opady na okres 26.12-01.01 ventusky.com

Pogoda na Sylwestra

W niedzielę sylwestrową centrum wielkiego wiru niżowego, który uformował się nad Atlantykiem, znaleźć się ma już nad północno-zachodnią Rosją, a nasz kraj w tylnej, zachodniej części niżu. Nad Polskę napłynąć mają zimniejsze masy powietrza pochodzenia arktycznego, ale o cechach morskich, więc dość łagodne.

W dzień aura ma być pochmurna z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i północy okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 3-4 l/mkw. i śniegu do 2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 50-60 km/h.

W noc sylwestrową nad Karpatami na chwilę może rozbudować się niewielki wyż, co poskutkuje pochmurną pogodą z rozpogodzeniami. Opady przelotnego śniegu do 1-3 cm pojawić się mają tylko na Podlasiu. Temperatura spadnie poniżej 0 stopni - temperatura minimalna wyniesie od -2/-3 st. C na Podkarpaciu, poprzez -1 st. C w centralnej Polsce do 1/2 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie nasilający się do dość silnego z porywami sięgającymi do 50-60 km/h.

Pogoda na Nowy Rok

W Nowy Rok rządy w pogodzie objąć ma ponownie niż znad zachodniej Europy. Do Polski najpewniej wkroczy front z dużym zachmurzeniem i opadami mokrego śniegu do 5-8 cm, szczególnie na Pomorzu, przechodzącego na Śląsku w śnieg z deszczem. Tylko na wschodzie opady nie dotrą jeszcze do wieczora. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Śląsku. Powieje wiatr z kierunków południowych, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający do 60-80 km/h.

Prognozowane porywy wiatru na okres 26.12-01.01 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl