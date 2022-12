Pogoda na sylwestra i Nowy Rok: gorąco znad Afryki i porywy wiatru osiągające groźne prędkości

W nadchodzących dniach aurę w Polsce będą kształtowały wiry niżowe. Sprawią, że w sylwestra temperatura wzrośnie do 16 stopni Celsjusza, będzie też mocno wiało. Nowy Rok również zapowiada się ciepło i wietrznie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem wirów niżowych znad Oceanu Atlantyckiego i Skandynawii - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że nad krajem przemieści się słabo aktywny ciepły front atmosferyczny z niewielkim deszczem, ale za nim popłynie silnym strumieniem ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad północnej Afryki i południowo-zachodniej Europy.

W kolejnych dniach w dalszym ciągu pogodę w Polsce kształtować będzie strefowa cyrkulacja atmosfery, czyli napływ mas powietrza z zachodu i południowego zachodu, znad środkowego Atlantyku i południowej Europy. To oznacza bardzo charakterystyczny typ pogody, zmiennej, pochmurnej i wietrznej, ale w łagodnych masach powietrza. Warunki atmosferyczne kształtowane będą przez wielkie rodziny wirów niżowych znad Atlantyku, z frontami atmosferycznymi przemieszczającymi się znad Oceanu w kierunku wschodniej Europy. Do Polski napływać będą bardzo ciepłe masy powietrza, w których temperatura przekroczyć może miejscami 15 stopni Celsjusza.

Taka aura, z rozpogodzeniami i opadami deszczu, utrzymać się ma do 5 stycznia, później pogodę kształtować mają niże ściągające częściej z północy mróz i śnieg. Wczesna wiosna przejdzie w lekką kapryśną zimę.

Pogoda na sylwestra

W sylwestra wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami w centrum i na południu Polski. Na północnym zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju okresami popada deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę. Na północy powieje do 80-90 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na noc sylwestrową

Noc sylwestrowa zapowiada się pochmurno i ciepło. Na północy kraju okresami popada słaby deszcz i mżawka do 1-5 l/mkw. Temperatura minimalna osiągnie od 5-6 st. C na Podlasiu oraz Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 8-10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie i Pomorzu. Południowo-zachodni wiatr okaże się dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Na Wybrzeżu i Pomorzu może wiać z prędkością do 90-100 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Pogoda na Nowy Rok

Na Nowy Rok prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północy wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północy kraju pojawi się okresami deszcz o natężeniu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50 km/h, w górach do 90 km/h.

Wtorek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na północy i południu okresami popada słaby deszcz i mżawka do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu, przez 9 st. C w centrum, do 10 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h.

W środę czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami w centrum i na wschodzie. Na zachodzie kraju prognozuje się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach będzie wiał do 50-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl