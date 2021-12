Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Wilgotny i ciepły niż, duża zmiana w pogodzie. Do 11 stopni w pierwszym dniu 2022 roku

Przed nami spore ocieplenie. Odczujemy je zwłaszcza w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia. Mróz będzie ustępował, ale słońca nie zobaczymy wiele. Na sylwestra (piątek 31 grudnia) i Nowy Rok (sobotę 1 stycznia) synoptycy prognozują pochmurną pogodę z opadami deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem. Od czasu do czasu można się spodziewać silniejszych podmuchów wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska pozostawała będzie jeszcze pod wpływem wyżu Belinda, którego centrum przemieści się znad południowych regionów naszego kraju nad Ukrainę i dalej, nad zachodnią Rosję. Od wtorku, wraz z odejściem wyżu, zimne arktyczne powietrze będzie powoli, ale systematycznie, wypierane przez cieplejszą masę powietrza polarnego.

Kolejne dni to wędrówka wilgotnego i ciepłego niżu znad Atlantyku, przez Skandynawię i Morze Bałtyckie, w głąb kontynentu. Znalezienie się naszego kraju w strefie jego oddziaływania spowoduje dużą zmianę w pogodzie. Pojawi się dużo opadów, początkowo śniegu z deszczem, następnie deszczu. Temperatura miejscami przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Co nas więc czeka w pogodzie w ostatnie dni starego, 2021 roku, i w pierwszym dniu roku 2022? Oto przewidywania synoptyka.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na południu i południowym wschodzie wzrastające do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na północny i północnym wschodzie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, które będzie stopniowo zwiększało się do dużego. Na południowym zachodzie Polski po południu spadnie słaby śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50- 60 kilometrów na godzinę. W strefie wybrzeża osiągnie prędkość do 60-70 km/h.

Temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurnie z postępującymi od zachodu niewielkimi opadami śniegu, do 1-2 centymetrów, przechodzącymi w centrum kraju w deszcz ze śniegiem, a na zachodzie w deszcz o sumie pięciu litrów na metr kwadratowy. Na Dolnym Śląsku opady będą intensywniejsze, spadnie do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

W czwartek będzie pochmurno z opadami deszczu do pięciu l/mkw., a na północnym wschodzie - deszczu ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje zachodni, umiarkowany. Okresami będzie dość silny, osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok

Sylwester, czyli piątek 31 grudnia, upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu do pięciu l/mkw., a na północnym wschodzie - deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, dochodzący do 50-60 km/h.

Nowy Rok, czyli sobota 1 stycznia 2022, zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do pięciu l/mkw. na wschodzie oraz lokalnie w centrum kraju. W drugiej części dnia od północy w kierunku południowym postępować będą przejaśnienia, miejscami rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na północy, przez 7 st. C w centrum kraju, do 11 st. C w pasie południowym. Wiatr północno-zachodni, będzie wiał umiarkowanie.

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl