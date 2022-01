Pogoda na 5 dni i na święto Trzech Króli. Napłynie ciepłe i wilgotne powietrze. Zapanuje deszczowa aura

Nadchodzące dni przyniosą opady deszczu. Powieje też silniejszy wiatr, w porywach osiągnie prędkość nawet do 90 kilometrów na godzinę. W środę zacznie robić się chłodniej, a w święto Trzech Króli jest szansa na powrót zimowej aury.

Nadchodzącej nocy klin wyżu znad południowej Europy skapituluje przed rozległym układem niżowym znad Atlantyku. Centrum tego niżu powoli przemieści się w rejon Norwegii, a nasz kraj znajdzie się pod wpływem jego zatoki z mało aktywnym frontem ciepłym. W nocy oraz w niedzielę wraz z frontami nad obszarem Polski przemieszczać się będą opady deszczu.

Kolejnej nocy cyrkulacja zmieni się na typowo zachodnią, a nad nasz kraj napływać będą ciepłe i wilgotne masy powietrza polarno-morskiego, niosące pochmurną i deszczową aurę. Sytuacja zmieni się dopiero we wtorek w nocy, kiedy to wir niżowy dość szybko przemieści się północnymi rubieżami naszego kraju, a po jego przejściu napłyną do nas chłodniejsze masy powietrza.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Pogoda w niedzielę w przeważającej części kraju zapowiada się pochmurno. W pasie północnym wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. W centrum i na wschodzie także popada, ale słabiej, bo maksymalnie do 5 l/mkw. W pasie południowym dzień upłynie bez opadów, za to z rozpogodzeniami. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe są opady marznące, które spowodują pojawienie się oblodzenia i gołoledzi. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, jednak na północy i zachodzie może być dość silny, bo do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach prognozowane są porywy do 60-80 km/h.

Pogoda w poniedziałek przyniesie pochmurne niebo i opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na południowym zachodzie możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z zachodu. Jedynie na południu może być dość silny i rozpędzać się do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 02-06.01 Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy. Lokalnie na wschodzie możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje umiarkowany, w górach dość silny wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50-70 km/h. Silne porywy wiatru są prognozowane także w nocy - mogą osiągać do 70-90 km/h.

Środa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami 1-5 l/mkw. na północy i zachodzie oraz deszczu ze śniegiem na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C w pasie południowym i zachodnim. Wiatr powieje z południowego zachodu, dość silny, osiągnie do 40-60 km/h, na zachodzie do 60-70 km/h. Na Wybrzeżu będzie porywisty, rozpędzi się do 70-90 km/h.

Pogoda na święto Trzech Króli

W czwartek, w święto Trzech Króli, prognozuje się zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem na Podkarpaciu, śnieg pojawi się na Suwalszczyźnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie wiać umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 02-06.01 Ventusky.com

