Aura będzie dynamiczna. Pogoda na święta Bożego Narodzenia

W nadchodzących dniach do Polski napływać będą naprzemiennie ciepłe i nieco chłodniejsze wilgotne masy powietrza. Sprawią, że będzie padał głównie deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. W święta Bożego Narodzenia czeka nas pochmurna aura. Temperatura w Wigilię i drugi dzień świąt wzrośnie lokalnie do 9 stopni Celsjusza. Uwaga: będzie wiało.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w nadchodzącym tygodniu czeka nas dynamiczna i wietrzna, jednak niespecjalnie zimowa pogoda. Rodzina niżów znad Atlantyku przemieści się w kierunku północno-wschodniej części Europy, a do Polski będzie napływać na zmianę ciepłe i nieco chłodniejsze wilgotne powietrze. Dominującym rodzajem opadów będzie deszcz, jedynie w górach popada deszcz ze śniegiem, a w wyższych partiach gór sam śnieg. - Weszliśmy w okres zimowej odwilży. Niewykluczone, że taka aura utrzyma się do końca roku - zaznacza synoptyk.

Prognozowana temperatura w dniach 22-26.12 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek możemy spodziewać się pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami na południowym wschodzie kraju. Nad ranem na wschodzie Polski wystąpi zanikający deszcz, jednocześnie od zachodu nadciągnie kolejna porcja opadów, która w ciągu dnia obejmie Polskę północną oraz częściowo centralną. Temperatura maksymalna sięgnie od 2-3 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. W górach może być porywisty i rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Piątek przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami na północy Polski. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i w porywach dość silny.

Prognozowane opady w dniach 22-26.12 ventusky.com

Pogoda na Boże Narodzenie

Wigilia zapowiada się pochmurno z opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Padać nie powinno tylko w północno-wschodnich regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny.

W pierwszy dzień świąt czeka nas pochmurne niebo z przejaśnieniami na południu i zachodzie. Z kolei na wschodzie i w centrum okresami może popadać deszcz, a na Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny.

Także w drugi dzień świąt będzie pochmurno rozpogodzeniami. W większości kraju przydadzą się parasole, padać nie powinno tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i w porywach silnie.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 22-26.12 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl