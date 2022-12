Czy święta Bożego Narodzenia będą białe? Pierwsze prognozy IMGW

Pogoda na Boże Narodzenie. Rzecznik IMGW przekazał pierwsze przewidywania Instytutu na tegoroczne Święta. Czy możemy spodziewać się mrozu i śniegu? Sprawdź, jak obecnie kształtują się prognozy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował swoją pierwszą prognozę pogody na świąteczny tydzień. Jak przekazał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, obecne przewidywania zakładają na ogół łagodną zimę. Co to dla nas oznacza?

Pogoda na Święta. W większości kraju na plusie

Rzecznik wyjaśnił, że na razie meteorolodzy dysponują jedynie bardzo wstępnymi analizami modeli meteorologicznych Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody.

- ECMWF podaje prognozy na pięć tygodni do przodu. Nie prezentuje ono jednak prognoz dziennych, lecz tygodniowe - tłumaczył Walijewski.

Zgodnie z modelem meteorologicznym w tygodniu, w którym przypadają święta Bożego Narodzenia, temperatura maksymalna ma wynosić od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, przez 0 st. C w centrum, do 2-3 st. C na zachodzie kraju.

Nocami temperatura może spadać na północnym wschodzie nawet do -6 st. C, w centrum do -3 st. C, zaś na zachodzie do -1 st. C. Na Wybrzeżu termometry mogą wskazywać około 0 st. C.

Szansa na śnieg?

Model ECMWF pokazuje również, że w świątecznym tygodniu należy się spodziewać opadów nawet do 10 litrów na metr kwadratowy.

- Niestety nie wiadomo, kiedy ma padać - czy na początku tygodnia, czy później. Nie wiadomo również, czy będzie to w nocy, czy w dzień, bo jeżeli w nocy, to może być to śnieg, a jeżeli w dzień, to deszcz - opowiadał. Rzecznik zaznaczył także, że "trzeba zdać sobie sprawę, że nawet, jeżeli w nocy spadnie śnieg, to i tak w dzień się nie utrzyma".

Walijewski przypomniał, że są to na razie wstępne analizy modeli, dlatego prognoza może się zmienić. - Więc proponuję, żeby się do nich nie przywiązywać - podsumował.

Autor:kw

Źródło: PAP