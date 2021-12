Wyż Xavielle przyniósł nam mroźny poranek. Miejscami silniej wieje

Wiatr i mróz

Wieje z południowego wschodu i wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie. Na zachodzie wiatr jest okresami dość silny - w porywach nad morzem rozpędza się do 50 kilometrów, zaś w Karkonoszach do 70 km/h.

W wielu regionach kraju, takich jak Warmia, Mazury, Podlasie czy Podhale jest bardzo mroźnie. O godzinie 6 najzimniej było w Suwałkach - temperatura wyniosła -13 stopni Celsjusza. Tęgi mróz zapanował także w Olsztynie i Zakopanem (-11 st. C) czy Białymstoku (-10 st. C). Najwięcej, bo -1 st. C, wskazały termometry w miejscowościach takich jak Wrocław i Opole.