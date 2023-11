Pogoda na środę 29.11. Mróz się utrzyma, niektórym dosypie śniegu

Na środę 29.11 prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Spodziewać się ich można na południu i w centrum Polski. Przelotny śnieg do pięciu centymetrów spadnie na zachodzie kraju. Na Żuławach i Podkarpaciu opady wyniosą do jednego centymetra. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.