Niż Barbara przyniesie nam opady deszczu ze śniegiem i śniegu

Mroźny poranek

Najzimniej było w Zakopanem, gdzie termometry wskazały -11 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Krakowa i Kielc na termometrach mogli zobaczyć -9 st. C. W Warszawie, Rzeszowie, Białymstoku i Katowicach temperatura sięgnęła -6 st. C. Najcieplej było w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Poznaniu czy Szczecinie (0 st. C) oraz w Helu, Kołobrzegu i Słubicach (1 st. C).