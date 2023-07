Pogoda na sierpień 2023. Prognoza IMGW na drugą połowę wakacji i jesień

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował nową, eksperymentalną prognozę pogody na kolejne miesiące. Jaką aurę zafunduje nam koniec lata i czego możemy spodziewać się na początku jesieni? Sprawdź, co przewidują meteorolodzy na sierpień, wrzesień, październik i listopad 2023 roku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował wstępną prognozę pogody, którą określa jako eksperymentalną, na dalszy ciąg lata i początek jesieni. Obejmuje ona miesiące: sierpień, wrzesień, październik i listopad 2023 r.

Prognoza IMGW na sierpień 2023 r.

Według meteorologów IMGW, wstępne przewidywania na sierpień wskazują na to, że w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Jeśli chodzi o sumę opadów atmosferycznych, możemy oczekiwać, że będzie ona zbliżona do normy wieloletniej.

Prognoza temperatury i sumy opadów na sierpień 2023 IMGW

Prognoza IMGW na wrzesień 2023 r.

W przypadku września meteorolodzy IMGW także spodziewają się temperatury przekraczającej średnią wieloletnią.

Inaczej ma być z opadami. Meteorolodzy prognozują, że w większości kraju wartości uplasują się w zakresie normy wieloletniej. Jednak na Warmii, Mazurach oraz Podlasiu niewykluczone, że deszczu spadnie więcej niż zwykle.

Prognoza temperatury i sumy opadów na wrzesień 2023 IMGW

Prognoza IMGW na październik 2023 r.

Październik może być zbliżony do sierpnia. Oznacza to, że w całym kraju IMGW spodziewa się wyższych niż zazwyczaj wartości temperatury, a w przypadku sumy opadów - wyników zbliżonych do normy wieloletniej dla października.

Prognoza temperatury i sumy opadów na październik 2023 IMGW

Prognoza IMGW na listopad 2023 r.

Jeśli chodzi o listopad, to zarówno w przypadku temperatury, jak i sumy opadów atmosferycznych prognozy dla całego kraju wskazują ułożenie w zakresie norm wieloletnich.

Prognoza temperatury i sumy opadów na listopad 2023 IMGW

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy wieloletniej. Obecnie brany jest pod uwagę okres 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę/opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Jeśli prognoza określa go jako "poniżej normy", będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie" - podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

- powyżej normy, można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

- poniżej normy, można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

- w normie, można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Eksperci przypominają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Z kolei prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Sprawdzalność prognoz długoterminowych

Jak podkreśla IMGW, pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Z tak dużym wyprzedzeniem nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

